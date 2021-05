CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, avisó que de momento no se decidió abrir la vacunación contra el covid-19 para jovenes embarazadas.



“Por ahora no, por ahora no decidimos abrir la vacunación a mujeres inferiores de 18 años por la razón fundamental que hemos explicado desde el principio de que no existe suficiente información científica en el mundo sobre la seguridad y la efectividad de la vacunación en personas niños, sin dependencia de que estén embarazadas”, señaló en la charla de prensa vespertina de este lunes, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia.



La prueba sí es clara y robusta para vacunar a personas adultas, a embarazadas adultas, pero no para jovenes. Esto es gradual, todos les encantaría tener información bastante por el hecho de que no es un inconveniente solo de México, sino de todo el planeta, que deje tener la garantía de que las vacunas son de la misma manera seguras y eficientes en personas adolescentes, pequeñas y pequeños, abundó el funcionario federal.

“En su instante, esta información, y estamos confiados, irá mostrándose. En este momento existe, en el caso concreto de la vacuna Pfizer, indicaciones de que es segura y eficiente en personas de 12 a 15 años, y en USA, la FDA en este momento ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para este segmento de la población”, añadió.

En México se está en espera de que Pfizer integre su expediente, lo someta a cuenta de la Comisión Federal para la Protección contra Peligros Sanitarios (Cofepris), revise la prueba y el expediente, y resuelvan potencialmente sobre esa autorización.

Hasta el día de hoy se ha vacunado a más de 15 millones y medio de personas, cifra que equivale a 19% del total de la población mayor adulta.

Sobre esto, se le preguntó a López-Gatell qué encontronazo tiene en la salud pública que poco más de 10 millones tengan la segunda dosis y el resto la primera, y respondió que emplear considerablemente más de una dosis es para remarcar la naturaleza de las defensas, pero tienen que sugerir tiempo para lograr la potencia inmune que se precisa.



“En general, en las vacunas contra covid-19 se vió que el 80% de la capacidad máxima que se puede poder con el esquema de vacunación se logra en la primera dosis, y después en la segunda dosis agrega el 20% sobrante”, señaló.



Tan es así, dijo, que algunas de las vacunas aun han encontrado que con la primera dosis se consigue mucho más del 80%, se logra prácticamente el efecto esperado, y han planteado no tener doble, sino una sola dosis.

2 ejemplos concretos: el laboratorio Janssen y la Sputnik V se estudió que precisaban 2 dosis, y en este preciso momento está con esta idea de Sputnik Light que sugeriría la utilización de una sola dosis”, añadió.



En concepto de salud pública, si se prosigue en esta línea se podría observar que la mayor contribución se consigue desde la primera aplicación, y lo mismo en términos poblacionales, la aptitud protectora que puede en su instante reducir la mortalidad, la incidencia de casos de patología grave e inclusive desde la primera, de patología grave, aunque como es natural usar el esquema terminado contribuye mucho más a las vacunas donde o sea requisito.



Apuntó que la pandemia va en descenso contundente y sostenido. Se cerraron 17 semanas consecutivas de reducción y por los datos que se visualizan para la semana 18 y 19 se ve que la inclinación sigue, pero eso no quiere decir que la epidemia se acabó, apuntó.

“Desde luego, ver que la proporción de casos nuevos de nosología y lamentables defunciones es similar a lo que se tenía hace un año o más, pero la epidemia no se ha acabado. En la medida que se tengan casos en todo el país y que existan casos covid-19 en el resto de todo el mundo, el peligro de una tercera ola sigue presente. Hay que sostener la estabilidad”, consideró.

Sobre la contratación de novedosas vacunas contra covid.19, López-Gatell festejó que no hubo necesidad de esto.