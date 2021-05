CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Como durante su sexenio (2006-2012), el expresidente Felipe Calderón rechazó el “supuesto alcoholismo”, un estigma que lo persiguió a lo largo de su administración, por el hecho de que no es de este modo, aseguró. “Me da coraje. Eses es el punto”, dijo y retó a alguno a tirarse una rivalidad de lo que deseen.

“Me acusan de otras cosas, que me dan bastante coraje también, por servirnos de un ejemplo esto del supuesto alcoholismo. Puesto que no lo soy. Como es natural que me agrada y disfruto un buen vino con mis amigos, me agrada cantar, me gusta la trova cubana y en este momento soy mucho más bien de Joaquín Sabina y me agradan los mariachis, etcétera. Pero terminantemente, cualquiera que nos echemos una competencia, lo que deseen”, aseguró en entrevista para Atypical televisión de Carlos Alazraki en Youtube.

Novedades Afines

Para él, fue “una infamia horrible” que lanzó Federico Arreola, un día que se echaron “un entre verdaderamente fuerte mediáticamente”, y lo acusó “a la mala” de que era un alcohólico y de ahí nació esta versión. “Meses después, él reconoce públicamente y le reconozco ese ademán, decir: ‘Yo ideé esa calumnia contra Felipe Calderón. No es alcohólico o no me consta y lo hice por el hecho de que me había difamado’”, recordó con orgullo.

En 2011, Arreola tuiteó que él lanzó ese rumor. El 6 de octubre de 2019 lo volvió a aceptar.

Tras ser mencionado por Calderón, Arreola lo logró de nuevo: “Le ofrezco disculpas, don Felipe Calderón. ¿Va a tener usted los huevos para disculparse conmigo?”, indicó en redes. En 2006, Calderón acusó a Arreola de lavar dinero para el ahora mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mes de febrero de 2011, el entonces diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, mostró una manta donde mentaba al alcoholismo del presidente. Ese tema fue comentado por la periodista Carmen Aristegui en MVS Noticias, lo que provocó su salida del aire, más allá de que después volvió.

En su libro “Calderón de cuerpo entero”, (Grijalbo 2012) el periodista Julio Scherer García preguntó del tema a individuos como Carlos Castillo Peraza (1947-2000), pero este respondió: “sobre eso no charlaré”. Apuntó que entre los amigos de Calderón en el PAN le confió una carta de Castillo Peraza a Calderón, fechada el 31 de octubre de 1997, donde le recriminaba su conducta pública y privada.

Por ejemplo palabras, le escribió: “En este momento debo añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita ayer de noche, sin siquiera haber sobre aviso y me dolió y preocupó haberme enterado, por boca de subalternos inferiores, que el presidente del partido salió de la oficina ‘realmente bien servido’”.

En el mes de octubre de 2019, Proceso publicó dos cartas de Castillo Peraza a Calderón que describían la personalidad del expresidente.

“Castillo Peraza señala en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero además algo que debería ser fundamento de deliberación por ser de inobjetable interés público y que enseña su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol”. Esta fue fechada el 31 de octubre de 1997.

En la misiva, se refirió a “como se enteró en una asamblea privada en Cocoyoc, Morelos, donde le llamó la atención –le dice a Calderón en la carta– “un tema reiterado de charla: El de las aventuras mucho más que frecuentes –etílicas y demás– de algunos de tus ayudantes”.

“Comprendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de las diez de la mañana en el CEN, y también a esa hora los escritorios están pueblos de tazas de café, vasos de refresco y comestibles; por qué razón es bien difícil hallar a alguien entre las tres y las seis (en ocasiones hasta las siete) y por qué razón en días como el de ayer, a las ocho de la noche, por el momento no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza (la vieja sede del PAN)”.

Su patrimonio

En la charla con Alazraki y Ángel Verdugo, el expresidente aseguró que tampoco aceptará que le ideen cosas gente muy irresponsable.

“Siempre y en todo momento he vivido en la casa en donde estoy, con Margarita, mi patrimonio es público. Mis afirmaciones patrimoniales siempre fueron públicas”, apuntó.

En su edición 1741 (2010), Proceso publicó que Calderón había hecho omisiones en sus afirmaciones patrimoniales y asimismo logró medrar 11 veces el lote donde se asienta su vivienda privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su mujer, Margarita Zavala, y, si bien su salario es de solo 146 mil 830 pesos por mes netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un periodo de 20 años.

El informe escrito por Daniel Lizárraga señaló que “en el instante en que la familia Calderón-Zavala adquirió su casa, en 2003, esta se asentaba en un lote de 174 metros cuadrados, y en este momento se posiciona, adjuntado con otras características que los dos adquirieron, sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

“De acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente eliminó la adquisición de una vivienda de 234 m2 a nombre de Margarita Zavala, y el archivo oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la adquisición de un lote de 776 m2”.

Esto ya que desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para transformarse en secretario de Energía, ella había conseguido allí mismo 776 m2, añadió

“Vista desde fuera, la vivienda de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no cambió desde esos tiempos, pero puertas adentro se se dan cuenta nuevas peculiaridades: una alberca, una cabaña, un extenso jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 m2, señaló

Además, tienen con una propiedad de tres pisos en el número 227 de exactamente la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el lote pertinente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega, aseguró.

¿De qué forma reaccionaron las redes?

“Asegura Felipe Calderón con Alazraki que le da ‘bastante coraje’ que lo culpan de alcoholismo y desafía a ‘alguno’ a tirarse ‘una competencia’ de tragos. Pero siempre y en todo momento pierde el borracho”.

“Debió iniciar: Hola, soy Felipe Calderón y me molesta bastante que comenten que padezco de alcoholismo. ¡Las cosas como son!”.