OAXACA, Oax. (apro).- Ramiro González Cruz no oculta su raíz zapoteca y se agrada de ser parte de una beca que le otorgó la Capacitad de Harvard estadounidense, a través del Programa Bifurcación de Líderes Emergentes 2021.

Sin embargo, este éxito de superación no lo puede gozar con sus progenitores por el hecho de que gracias a que no estudiaron ignoran lo que quiere decir que lo hayan recibido en entre las instituciones de enseñanza superior mucho más antiguas de los USA y de mayor prestigio en todo el mundo.

Novedades Similares

Se limitó a comunicar la noticia a través de un mensaje en sus comunidades: “Me complace compartir al público que me admitieron en el Programa Crossroads Emerging Leaders Program (CLEP) de la Universidad de Harvard “.

Y explicó que “este programa convirtió la vida de los primeros estudiantes universitarios en la familia a nivel mundial al advertir y promover el talento para conformar líderes desde sus comunidades”.

Ramiro, quien nació el 14 de octubre de 1997, confiesa que es el primer profesionista de su comunidad indígena San Isidro El Costoche, correspondiente al concejo de San Francisco Logueche, en la Sierra Sur de Oaxaca, con solamente 800 pobladores.

Con gran sacrificio de su padre Simplicio González y su madre Cecilia Cruz Antonio, terminó la telesecundaria.

Mi papá, un campesino, “no posee ni un día de clases y cuando le explico soy licenciado o le ha dicho todo lo del mi sendero académico, ellos no saben que es lo que verdaderamente hago, pero se sienten orgullos”.

“Desgraciadamente no contamos ningún profesionista en mi rancho. Soy el único y graduado. No hay ni un instructor de kínder, ni de principal, los que llegan son de fuera. Yo considero que eso los medios se han fijado en mí”, confiesa en entrevista telefónica.

“Yo no pensaba proseguir estudiando. La telesecundaria es todo cuanto hay en mi rancho. Quizás me junte, me case, no está mal, mis compañeros de la telesecundaria ahora tienen familia. Yo tomé un sendero muy distinta a ellos. Varios de mis instructores me motivaron al nivel media superior”.

Sin embargo, “por la situación económica que siempre y en todo momento he tenido debí dejar de estudiar un año y me fui a la migaja a los estados del norte al corte de tomate, tomatillo, chile y como yo sé cultivar, desyerbar, cortar milpa pues vengo del campo, lo hice, pero estando en los campos de Sinaloa era muy pesado por visto que yo cargaba 4 botes de tomates rojo, cada bote pesaba entre siete y 12 kilos y trabajar todo el día. Y ahí tomé conciencia, dije esto no es para mí, mejor me regreso a estudiar”.

Y regresó a Oaxaca donde decidió entrar a la capacitad y, para costearse sus estudios, vendió pizzas, bollos, privilegios de canela y hasta modelos de Avón, lo que le causó risa por ser productos avocados al mercado de mujeres.

“Deseo que a todos nos vaya bien. La educación es la única marera para sobresalir. En este momento tengo reuniones con chicos de todo el mundo. Únicamente conocí a uno de la India, Afganistán, China y de América latina. Reconozco que me costó trabajo por dado que no hablo realmente bien el inglés, soy intermedio, fue el mayor reto y todas las conferencias y interfaces viene en inglés y debo hablarlo”.

Aparte de esto, se propuso la “meta de comprender a un sujeto día tras día o tres a la semana y tener relaciones públicas para darme a entender por el hecho de que yo vengo de un pueblo y no tengo a nadie a donde saber o convivir”.

En este momento además es interprete y promotor intercultural para ayudar a personas privadas de su independencia.

Ramiro salió de una telesecundaria, entonces estudió en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) Plantel 25, en San Pablo Huixtepec, donde, más allá de que no conocía una PC, se graduó como Técnico en Soporte en Precaución de Equipos de Cómputo en 2016.

Tras migrar, regreso a Oaxaca para ingresar a la Universidad Tecnológica de los Vales Centrales de Oaxaca (UTVCO), donde estudió Técnico Superior Universitario en Avance de Negocios Área Mercadotecnia; posteriormente cursó la Licenciatura en Innovación en Negocios y Mercadotecnia.

Durante su estancia en la UTVCO tomó un voluntariado en la Capacitad Continental de Perú, Facultad de Ingeniería Empresarial. Fue Directivo del área de Lidérate en el Ateneo Nacional de la Juventud Capítulo Oaxaca, y cursó la Certificación TOEFL en el Centro de Trilingüe de Estudios Universitarios.

Actualmente es Promotor Intercultural y asimismo Intérprete por la Defensoría Pública del Estado, tal como miembro de la Red En el mundo entero de Jóvenes de Latinoamérica, que incluye a Colombia, Perú, México, Argentina, Guatemala, El Salvador y Chile.