MONTERREY, N. L. (apro).- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Samuel García, denunció que sus contrincantes Adrián de la Garza, del Revolucionario Institucional (PRI); Fernando Larrazábal, de Acción Nacional (PAN), y Clara Luz Flores, de Morena, establecieron una coalición para encararlo, juntos, en los comicios del próximo 6 de junio.

Luego de que la noche de ayer los tres solicitantes acordaron ausentarse del enfrentamiento ordenado por El Norte, explicando falta de imparcialidad en el hecho, en teoría para favorecer a García, este dijo que, al omitir su participación, sus contendientes organizan un ámbito postelectoral de anulación de los comicios.

Novedades Relacionadas

“No hay duda de que, cuando menos ayer, enseñaron que tienen mucho temor, que ya están unidos y que algo van a deducir hacer. Se escucha bastante en el ambiente que desde el centro buscan nulificar la elección, y yo por eso en los debates les digo: no se preocupen, pues la Ley es clarísima: si ganamos por considerablemente más del 5 por ciento no hay juicio que prospere y nulifique una resolución”, lanzó hoy el abanderado de MC.

Al firmar su deber llamado “El cáncer en la agenda”, para atender este problema médico, García Sepúlveda sostuvo que él y su compañero de fórmula para la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, representan la nueva generación de políticos en México.

“Ayer lo que se asegura es que viene un nuevo emprendimiento. Vamos a ganar por mucha ventaja, y el que se pongan en concordancia PRI, PAN, Morena, es que algo van a querer llevar a cabo el 6 de junio. Pero Colosio va a finalizar en Monterrey y vamos a tener un voto masivo, vamos a arrasar en Nuevo León y seremos la novedosa generación política de México. De ahí que es la oración de mi compadre Colosio de que otro México renace en Monterrey”, afirmó García.

En comunidades, el candidato panista Fernando Larrazábal Bretón propagó este miércoles una videograbación donde explica por qué no asistió ayer por la noche al acercamiento ciudadano convocado por El Norte, hecho que consideró “una emboscada”.

Larrazábal mentó que estaba listo para ayudar, pero tres horas antes del debate, programado para las 19 horas, llegó a su oficina un sobre anónimo que contenía las cuestiones que le serían planteadas por los organizadores, con lo que decidió mandar una carta donde se excusó de faltar a la cita.

Vio que los cuestionamientos liderados a él resultaron ser un montaje, y consideró increíble que, en el debate, que no ocurrió, los consejeros presentes evaluaran a los ausentes en el momento en que les hacían preguntas que no podían responder.

El panista señaló que las proposiciones que lanzó Samuel García en su monólogo son inaccesibles, como la creación de una exclusiva Constitución para Nuevo León y la creación de un nuevo pacto fiscal.

“Samuel García tiene un par de años de presidente en la Comisión de Federalismo en el Senado de la República. Por ahí pasaría el disque cambio al pacto fiscal. ¿Por qué razón no lo hizo de senador? ¿Por qué razón no tuvo esa idea de realizarlo? ¿Por el hecho de que sabe que no se puede hacer y no posee sustento?”, cuestionó.

Y en el final manifestó que el medio traiciona a Nuevo León por intentar influir para que la ciudadanía vote por un candidato.