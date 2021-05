CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve días de que concluya el periodo de campañas electorales, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó que la gente que sean conminadas para ayudar a actos de aspirantes, aunque sea del partido Morena, muestren sus demandas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Localidad de México.

Proceso ha recogido testimonios de comerciantes de la vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc, quienes afirman que son obligados a asistir a actos de campaña de Dolores Padierna, candidata a alcaldesa de esa demarcación por el partido Morena. Comunican que, con lista en mano, los líderes los amedrentan con quitarles sus espacios, en los que han vendido por años, si no asisten a los acontecimientos de la presente miembro del congreso de los diputados federal, quien quiere ocupar el cargo por segunda ocasión. La primera fue de 2000 a 2003 con la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuestionada sobre el tema este lunes, la líder local respondió: “Existen varios reportes que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y lo que les pedimos, a quien es víctima en alguno de estas situaciones, que denuncie, que denuncie. Hay un esquema que tiene la Fiscalía General de Justicia para accionar inmediatamente”.

Añadió: “En el caso de presentarse (la demanda) posterior al instante que ocurrió, en tanto que también toda la investigación que se requiera, ya que hay una Fiscalía de Delitos Electorales”.

Al mencionarle las amenazas contra los mercaderes de tianguis y de puestos en la vía pública, la líder local insistió: “Que denuncien. Aquí se marcha a actuar de forma ecuánime y estoy segura de que la Fiscalía también . se va a accionar de forma ecuánime. Si han sido víctima de esto que lo denuncien a la Fiscalía”.

Y sobre la persistencia de estas prácticas irregulares en las campañas electorales que terminan el próximo 2 de junio, en particular en el partido Morena, al que forma parte Sheinbaum Pardo, esta respondió:

“La única forma es que no haya impunidad, que denuncien. Es lo que tú estás proponiendo, Sara. Y de una parte de la autoridad lo que decimos es que denuncien cualquier delito electoral del que hayan sido víctimas. A mí no me consta. Y deben denunciar, tienen que denunciar en todo caso que haya delito electoral”.