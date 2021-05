CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precisó que la función de las y los jueces federales es proteger los derechos humanos y la Constitución.



En un mensaje en comunidades mantuvo que seguirán garantizando la autonomía de la SCJN, pues “un Poder Judicial (PJF) sin dependencia es fundamental en la democracia”.

“La función de las y los jueces federales es resguardar los #DDHH y la Constitución. Vamos a seguir garantizando su autonomía. Un Poder Judicial sin dependencia es primordial en la democracia”, escribió el ministro Zaldívar.



El texto del presidente de la SCJN se extendió horas después de que este viernes, en la charla presidencial, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, declaró: “Aparentemente el enemigo lo contamos en el Poder Judicial”.



Resaltó: “Es decir una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, las ayudas, que no poseemos muchas de jueces y ministerios públicos, debemos cerrar bien el círculo por dado que si no se nos van. Hay varios casos que hasta pena nos ofrece que actúen de esa forma, supuestamente el enemigo lo disponemos en el Poder Judicial, ¿no? Y debemos cerrar bien ese círculo para llevar bien a la detención. Poseemos múltiples casos, pero los debemos llevar a cabo verdaderamente bien hechos”.

Apenas ayer, Arturo Zaldívar y los ministros Yasmín Esquivel Bossa y Juan Luis González Alcántara desayunaron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.