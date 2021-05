2021-05-24 20:23:39

Los cierres de las campañas proselitistas de los aspirantes a todos los cargos públicos que se disputan en la

decisión del seis de junio venidero, tienen, por obligación que ser verdaderamente fuertes, para ganar el terreno que no se ha podido con el proselitismo y semeja ser todos tienen un mismo enfoque, que los ciudadanos vayan a las urnas y voten, a fin de que la participación consigua garantizarse y que, cuándo ahora estén allí crucen las boletas a favor de las formulas que fueron a verles.

Evidente, los líderes de los partidos políticos en la entidad ahora tienen una radiografía sobre cuál podría ser el

accionar del electorado respecto a los aspirantes que presentaron a través del INE y del IETAM, por tanto, son quienes tienen que impulsar los cierres de las campañas en la medida que consigan llevarlo a cabo asistir los aspirantes a fin de que toda la carne quede en el asador, por visto que de momento no va a haber de otra, si los votantes no les vieron nada en las campañas, no votarán por ellos.

La manera en que todos los líderes de los partidos ven las cosas es muy diferente, si bien todos dicen aguardar mucho de los ciudadano frente quienes se presentaron vía los candidatos a las presidencias municipales,

diputaciones locales y las nueve Federales que están en juego para la integración de la novedosa Cámara de Miembros del congreso de los miembros del congreso de los diputados del Congreso de la Unión.

El responsable del partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, Ricardo Gaviño Cárdenas, cree que el

trabajo de la directivo y el papel que hacen los solicitantes le dará un aire de crecimiento en las zonas de la entidad, más que nada, porque los ciudadanos consiguieron percatarse de que, a pesar de ser un partido que tenía

dificultades para mantener su registro, supieron aprovechar la coyuntura y llegar cada día de las elijas con una organización considerablemente más fuerte, lista para contender en las selecciones venideras, entre ellas la de relevo en la

gubernatura, cuyo ganador va a estar al frente del Poder Ejecutivo por un par de años.

Esto último pues el avance electoral estatal debe quedar alineado a las datas de las escojas federales,

es decir, que en el 2024, cuándo los mexicanos voten para denominar un nuevo presidente de la República, además lo harán para cambiar al Gobernador de Tamaulipas, presidentes municipales y diputados locales.

Por su parte, el presidente del comité estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, sabe que vana contracorriente

por el hecho de que los ciudadanos se sostienen a la distancia de ese que fue el partido más poderoso de México y que, en la actualidad está rebasado por el PAN y por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, aunque la posibilidad de que logre ganar algunos municipios y distritos, equivaldría a pasos en firme en cuánto a la reconquista del electorado.

Por cierto, no son poco quienes creen que el PRI debe reiterar en el 2022 con su candidato del 2016, Baltasar

Hinojosa Ochoa, pues de entrada tendría un equipo político diferente que podría aproximarlo a los electores y no

separarlo como sucedió con aquellos que estuvieron muy cerca de él en la campaña proselitista que se perdió.

Evidente varios estiman que el excandidato se distanció de los votantes y de Tamaulipas, en la medida en que, hay ediciones en el sentido de que vive en los USA

Se piensa que el considerablemente más preocupado de todos los dirigentes de partidos, es Luis Cantú Galván, del PAN, porque tiene prohibido perder municipios y distritos, conque, su trabajo para respaldar las candidaturas debió ser cuantioso y por ser de los que tienen una gran composición en Tamaulipas, ni siquiera de enojarse con esos que se expresan en pues de sus contendientes, ni modo que en ciudades como Victoria, donde tiene una fórmula ganadora deba de pensar que los del partido del gobierno federal tienen opciones reales de ganar, porque el cuento de que estos últimos están arriba en las opciones, es inexacto.

seguramente el comité estatal del PAN se haya equivocado con algunos solicitantes a las alcaldías y

diputaciones, no obstante, pese a ello, tiene las herramientas y el empuje precisos para llevarlos al

triunfo, pomo si nada pasara en el ámbito panista por el nuevo contexto que se vive en la entidad.

Tomarse demasiado personal el tema de Reynosa no lleva a nada positivo, máxime si se cree que ese

municipio más allá de que se le conozca como, la joya de la corona, la realidad dejó de ser de ellos desde hace bastante

tiempo, por dado que la alcaldes se fue por la vía libre y estuvo en contra de todos los paisanos suyos que fueron

llamados a colaborar en la administración estatal, aun, llegó a considerarlos como sus contendientes.

A fin de que nada de esto que sucede en el municipio más grande de la entidad tenga existencia, quizá exactamente el mismo dirigente

estatal del PAN, debió dejar ese cargo y postularse como candidato a la presidencia municipal, pero, por

desgracia han quedado en primera línea compromisos de prominente riesgo que definiciones ganadoras al 100 por ciento.

Ni modo que Cantú Galván no hubiese podido mejor con el bulto de la candidatura que Jesús María Moreno Ibarra, del que se duda que pueda ganar, ya que los panistas que se fueron al Partido Regeneración Nacional, salieron considerablemente más «picudos» que él.

Que los cierres de campañas se conviertan en un termómetro de aquello que va a suceder en las urnas el próximo seis de junio, para que decir que no, de ahí que apostar todo, echar toda la carne al asados y cerrar proposiciones y compromisos de bastante peso, debe ser una regla para todos los aspirantes de cualquier partido político, así como si no hubiesen asistido a donde están lo votantes para plantar sus programas de trabajo de los próximos tres años y prestar hasta «las perlas de la Virgen».

Son los cierres el corolario del trabajo de muchas semanas en territorio, en aire, medios, comunidades, de horas en la calle y de recuentos productivos de actividades frente a la sociedad y, si aquello que pinta es la buena música en todos y cada acontecimiento de cierre, en tanto que, bastante simple, que haya música de la buena a fin de que los votantes se percaten de que hay solicitantes y propuestas para el trienio que viene