Los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) ordenaron a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que defina las razones por las que se eligió al candidato a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, hijo de la regidora Maki Ortiz Domínguez.

En los expedientes TE-RDC-417/2021 y TE-RDC-418/2021, los magistrados estudiaron los los Elementos de Defensa de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por distintos ciudadanos y ciudadanas, para controvertir la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-TAMPS-942/2021.

Y es que, en esta resolución de la Comisión de Morena, se declararon infundados y también inoperantes los agravios hechos servir por las y los ciudadanos inconformes que participaron como aspirantes al registro de candidatura en el municipio de Reynosa.

Al respecto, el pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas, resolvió por unanimidad de votos, organizar a la Comisión de Elecciones de Morena producir una determinación donde exponga y notifique a los inconformes, los criterios por norma general para la selección del candidato Carlos Peña Ortiz, su evaluación específica y las causas con base en las que se escogió al hijo de la regidora Maki Ortiz.

Uno de estos ciudadanos inconformes con la resolución de Morena, fue Rigoberto Ramos Ordoñez, de el día de hoy diputado local de Tamaulipas y aspirante a la candidatura para la alcaldía por Morena en Reynosa.

Sobre esta resolución, Rigoberto Ramos señaló que el Tribunal les dio la razón de las anomalías y también incumplimiento del desarrollo de adentro de la candidatura de Carlos Peña Ortiz, con lo que se solicita a Morena que informe cómo definieron al candidato.

“Estoy contento pues siempre y en todo momento y en todo instante afirmamos que íbamos a luchar por la razón. Nos da la razón de que Morena no cumplió con el desarrollo como que mencionó que iba a ser la selección de candidato, no hubo archivo, ni asamblea de la Comisión Dictaminadora a fin de que expidiera un fichero para que él fuera el candidato, no hubo investigaciones que nos demostraran que él iba arriba”.