2021-05-22 08:47:48

A sus 35 años de edad pertence a los políticos más jóvenes de Tamaulipas y uno con entre los futuros mucho más prometedores, de este modo lo refieren publicaciones especialistas en política. Su nombre es Edmundo José Marón, pero todos.

Es candidato del Partido Acción Nacional a la diputación local por el Distrito 21 en Tampico y se siente orgulloso de sus raíces, a tal nivel de conmoverse al charlar sobre su bisabuelo José Marón, quien se dedicó a la agricultura y ganadería en Altamira, para posteriormente comenzar un reconocido negocio llamado “El Modelo Bien elegante”.

Su motivación a no darse por vencido y darle la cara a las adversidades sin lugar a dudas es su padre Mon Marón, un recordado y exitoso futbolista tampiqueño que vivió sus glorias en el Estado Tamaulipas y que logró saltar de las sillas a cientos de apasionados, a propósito, aficionado de la Jaiba Brava por el hecho de que lo transporta en la sangre.

En este momento tiene experiencia en cargos públicos al estar al frente de confías al interior del Centro Mexicano del Seguro Popular (IMSS), al encabezar “Jóvenes Tamaulipas” en el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido diputado local y el día de hoy busca la reelección al mismo cargo de decisión habitual con la fórmula panista en Tampico; sin embargo, en algún instante jamás pensó ser político por el hecho de que era una idea que no le gustaba.

¿Siempre y en todo momento deseaste estudiar la Licenciatura en Administración de Empresas?

En temas especialistas sí; deseaba ser futbolista asimismo, pero no fui tan bueno como mi papá. Yo jugaba de delantero. Siempre deseé ser licenciado en administración de compañías, era algo que siempre y en todo instante veía cerca de mi casa.

Tengo una maestría en Finanzas, tengo otra maestría en Administración Pública Aplicada, después hice unos tutoriales en el extranjero de Líderes Emergentes y otro que lleva por nombre Liderazgo y Carácter en Tiempos Dudosos. Desde pequeño estuve implicado en los negocios, siendo empacador en las cajas, posteriormente me pasaron a la bodega en donde me tocaba entregar la mercancía a los clientes del servicio, recibir a los proveedores, siempre y en todo instante con el diablito recorriendo las calles de la zona centro, todo en la Papelería Marón. Entonces trabajé en el área de mostrador y poco a poco fui a distintas áreas, lo que me enseñó a ser causantes desde chaval y comprender qué es ganarse un peso o la vida por así decirlo.

¿Cuánto tiempo intentaste ser futbolista profesional?

Estuve jugando hasta los 12 años y mi papá me mandó a realizar pruebas con varios de sus amigos expertos, quienes le dijeron “sí es bueno, pero para jugar amateur, entre amigos”. A partir de ese momento me metí al muay thai y ahí estuve 13 o 14 años, me fue realmente bien, ahí sí era verdaderamente bueno.

En una ocasión me tocó combatir con un individuo mucho mayor que yo, así que eran desafíos progenitores que yo, más allá de que tenía 17, 18 o 19 años, competía contra peleadores de 40, 50 o 35 años, con mucho más experiencia, pero sí fui bueno para eso. Todos los deportes me agradan, la natación la pratiqué de chico, golf, basquetbol, por norma general los deportes me agradan.

¿De qué forma empieza tu carrera política?

En el 2010 empecé en el IMSS en un área que se llamaba Sistemas de Información y Transparencia, ahí el jefe de departamento más joven de todo el sistema IMSS, todo en la Delegación del Seguro Habitual en Tamaulipas y tenía a mi cargo a gente mayor que yo, conque tenía demostrar que tenía habilidades y podía conducir de forma armoniosa al capital humano.

Por año me invitaron como jefe de departamento de Elementos Humanos, jefe de personal a nivel estatal, con otras responsabilidades pero con mucho más gente a mi cargo y ahí nos fue realmente bien, muchos cambios y procesos considerablemente más rápidos.

En el 2013 y yo me deseaba irme (con los cambios en el gobierno federal, sale el PAN y llega el PRI), dije hasta aquí llegó mi carrera y ahora quiero renunciar, de este modo que en ese inter, me charlaron del IMSS de México y me afirmaron que estaban muy contento con lo que se había hecho en Tamaulipas y me deseaban invitar a trabajar en México, así que lo pensé y también hicimos el último intento de estar en el servicio público. Me fui a la Ciudad de México y estuve en el área de Elementos Humanos de Nivel Central, debí hacer trabajo de elementos humanos, conocí muchas personas, me relacioné verdaderamente bien y ahí fue donde estuve muy pegado con García Cabeza de Vaca, lo conocí y también hicimos una mancuerna desde el primer instante. Le presenté el emprendimiento de una asociación civil que deseábamos hacer en Tamaulipas que se llamó “Jóvenes con Cabeza, Jóvenes con Pasión”.

Renuncié al IMSS, me vine a Tampico y comenzamos el movimiento, uno de los mucho más enormes del país a tal nivel de que me charló gente de otros puntos del país para poder ver de qué manera lo hicimos. En 2016, el senador iba a campaña para gobernador y me habló para invitarme a la coordinación de jóvenes con García Cabeza de Vaca en la campaña, de esta manera lo hicimos, pero dejamos de lado la asociación que creamos en un principio porque múltiples de los correspondientes no querían estar en un partido político.

¿Logro mucho más esencial?

El poder tener 2 maestrías, 2 tutoriales en el extranjero que son muy reconocidos; en el tema personal el haberme casado es algo muy bueno y en el tema laboral he cumplido con los objetivos que me he trazado.

​

​

​

​