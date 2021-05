Tenía 17 años en el momento en que comenzó a ejercer su tarea como maestra, abriéndose a esa ocasión en una red social muy próxima al estado de Durango, donde además de educar, también intervino como enfermera y acompañamiento para los pobladores del lugar.

María Guadalupe Cristina Escalante García, quien por 56 años ha brindado su corazón y aportando lo señalado de si, para todos los que son el futuro del país.

Esta persuadida que los tiempos cambiaron y que todo profesor debe adaptarse a las nuevas herramientas de enseñanza, más que nada en medio de una pandemia, donde la tecnología juega un papel primordial, sumado al apoyo que brinden los progenitores de familia.

“Es un reto que nos ordena a superarnos y a salir adelante; pienso que hemos pasado entre las etapas mucho más bien bien difíciles que como profesores hemos enfrentado, pero además observamos nuestro mayor deseo, creo que en un prominente porcentaje es regresar a las salas y de tener ese contacto con los pequeños, y asimismo irnos mejorando pues eso es demasiado básico para lograr proseguir formando a nuestros alumnos, la vida avanza; la vida no se queda atrás, y uno como enseñante tiene que ir también haciéndose, reprogramándose , y acomodando lo que le sirvió del ayer para ponerlo al servicio del hoy , que le ayuda a ellos para un futuro. Pienso que tenemos ese debe actualizarnos”, dijo.

Nuestra entrevistada, hoy en día es directiva en la Escuela Principal “Nicolás Bravo”, del turno matinal de Tampico, y ejercita la asignatura de Historia en la secundaria 2, “20 de noviembre”, de Ciudad Madero.

Aseveró que todo niño y todo joven, tienen además sus embates, con lo que precisan de atención, acompañamiento, comprensión y amor; por lo tanto meritan maestras y profesores con vocación, no por profesión.

Que es lo que exactamente vivió en el instante en que estuvo en el ejido La Casa del ayuntamiento de Mezquital, situado en la Sierra Madre Occidental que atraviesa el Estado de Durango, donde dijo que tuvo la fortuna de fundar una escuela en esta región rural.

“Iba como profesora, enfermera, asesora y todo lo piensa una red social que no tenía escuela; uno se convierte en todo, con gran compromiso, pues aguardan de uno todas y cada una de las respuestas a sus inquietudes. Yo tenía 17 años y también iba saliendo de la Habitual, y de un día para otro me vi en esa situación, pues la multitud no solo confiaba a sus hijos, sino más bien ellos mismos precisaban de una. Trabaje sola en la escuela comunitaria”, aseguró.