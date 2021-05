2021-05-24 00:09:16

Si tuvieran que escoger a un animal representativo de Tampico, ¿cuál sería? Seguramente la mayor parte se decantará por la nutria, la jaiba y el cocodrilo. Pero, ¿hay contestación adecuada? Evaluemos caso a caso.

Podríamos zanjar la discusión argumentando que el animal representativo de Tampico es la nutria en tanto que está en el escudo de la región. Sin embargo, de 20 años para aquí, la nutria pasó de ser una parte del paisaje local a un animal absolutamente extraño a las novedosas generaciones.

Y sucede que entre la polución y las redes de pesca, prácticamente hemos acabado con ellas. Tan es de esta manera, que ver una nutria hoy en Champayán es prácticamente como ver una vaquita marina en el Mar de Cortés.

La buena nueva es que, en contraste a la vaquita marina, la nutria no está conminada, con lo que la posibilidad de reintroducirla a nuestros cuerpos de agua no resulta insensata del todo. Y menos, considerando que con su regreso podrían asistirnos a batallar al pez diablo y de paso, a recuperar nuestro origen como “rincón de perros de agua”.

El cocodrilo, en cambio, es un animal con el que las novedosas generaciones de tampiqueños se sienten considerablemente más familiarizados. En primer lugar, pues crecimos viéndolos en nuestros paseos domingueros por la laguna. Y últimamente por dado que toda vez que un cocodrilo sale a las calles, termina como meme en Fb o en conjuntos de WhatsApp.

Es tal la relevancia que los cocodrilos han cobrado en la identidad cultural del tampiqueño a lo largo de los últimos 20 años que: les apodamos cariñosamente Juanchos; les edificamos una escultura; llevamos a nuestras visitas foráneas a conocerlos; los hicimos pan de dulce; los plasmamos en nuestro arte urbano y hasta les trajimos a Steve Irwin para que les hiciera un episodio de “El Cazador de Cocodrilos”.

La jaiba es otro animal al que le debemos bastante. En verdad, los últimos 100 años de la identidad cultural de los tampiqueños no podrían comprenderse sin ellas. ¡Es más, me atrevo a decir que contamos una sana obsesión con ellas! Y sucede que a pesar de que están distribuidas por toda la costa oriental de América (con excepción de Canadá y el sur de Argentina) los tampiqueños hemos asumido su potestad. No por nada desde mediados del siglo XX nos autodenominamos el puerto jaibo y nos hicimos llamar jaibos. Encima, bautizamos al conjunto local de futbol profesional como la Jaiba Brava.

¿Y de dónde nació tanto amor? ¡Ya que de la cocina! Las jaibas, naturales y rellenas son de los bienes más preciados por los tampiqueños. Lamentablemente, el día de hoy el mote del puerto jaibo nos quedó grande. Las hemos depredado de tal manera que, si el día de hoy deseamos disfrutarlas, debemos traerlas de otras unas partes del país.

Entonces, ¿cuál animal representa al puerto? A mi juicio, no hay contestación correcta. Lo cierto es que algo hacemos mal. Al paso que a nivel global la nutria y la jaiba no están en riesgo de extinción, en Tampico, donde mencionamos contemplar ámbas especies, nos encontramos a puntito de exterminarlas a causa de la polución y depredación.

Me cae de a madre que si la población de cocodrilos se ha acrecentando en Tampico a lo largo de los últimos tiempos, no es mérito nuestro sino más bien de ellos. Si subsistieron al meteorito que acabó con los dinosaurios, que no subsistan a los tampiqueños.