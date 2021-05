Leticia Gutiérrez y Antonio Campos

Tampico / 18.05.2021 10:33:14

Si bien en el campo y la localidad las lluvias eran muy aguardadas para atenuar la crisis del agua, para algunos ámbitos además trajeron consecuencias. Al comercio le pusieron de manifiesto la falta de precaución de sus inmuebles y la insuficiencia de elementos para ofrecer resoluciones.

Las precipitaciones pluviales pusieron al descubierto la vulnerabilidad de múltiples negocios, ya que se anegaron o tuvieron filtraciones en paredes y techos. Sin embargo, sus dueños todavía no logran recuperarse del encontronazo económico de la pandemia de covid-19 y les representa un gasto que no se encontraba contemplado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Juan Paredes Espinoza, dijo que la cuestión económica todavía no es alentadora, y ahora mismo las lluvias los puso en frente de otro problema en tanto que no han invertido en impermeabilización y otras acciones necesarias para mantener en condiciones perfectas sus unidades de negocios.

​Reconoció que estos trabajos son precisos tanto por su seguridad y la del personal a su cargo, como por los ciudadanos que acuden a sus locales.

“El problema que se está presentando ahorita es que unos negocios con las lluvias tuvieron esenciales filtraciones de agua y están tomando sus precauciones”.

Mentó que si bien no fueron casos de gravedad, se realizó un llamado a poner énfasis en el cuidado de la infraestructura, ya que además de esto algunos padecieron daño en sus mercancías.

“Nos encontramos muy contentos de que llueva, tras el inconveniente de sequía que nos invadía, pero varios negocios el año pasado estuvieron cerrados por meses, no tuvieron entrada de dinero y prosiguieron pagando salarios”.

En ese sentido, expuso que el precaución fue otro gasto que debió enfrentarse, pero ciertos no consiguieron cubrirlo y no por carecer de intención.

Por su parte, el directivo de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño aseveró que necesitan que la economía se levante para seguir operando.

