2021-05-22 05:50:01

a comienzo del siglo XX, los pobladores de la Localidad de México se surtían de agua de los manantiales de Chapultepec que fluían en 61 fuentes diseminadas por la ciudad.

A ellas asistía un habitual “aguador”, personaje que vestía de manta, con un mandil y un gorro de cuero; de este pendía un cinturón que mantenía en su espalda un “chochocol” lleno de agua y de otro, por enfrente, un cántaro para equilibrarse.

El aguador portaba unos “colorines” con los que contaba el agua entregada en las viviendas. El personaje tenía enormes características: era el amigo de las sirvientas, el “corre-ve-y-dile” de los enamorados, el responsable de hallar una nueva chef, etcétera.

Pero como “contador” no se distinguía exactamente, pues en el momento de la liquidación de las entregas, como por arte de birlibirloque aparecían colorines de sobra. La señora, indignada, demandaba: “¿Pero de qué forma que cinco cargas? ¡Si esta semana no se ha lavado la escalera, las macetas están secas, y no hubo más que un baño en esta semana!”

La localidad de Tampico en el siglo XIX se surtía de agua dulce del río Tamesí, a tres leguas de distancia río arriba. Desde ahí se traía en canoas que descargaban en lo que hoy es el mercado, pues no se había deshidratado ese río. Venía envasada en unas castañas de madera o jarrones de barro y se acarreaba en burros o mulas para su distribución. Las casas tenían aljibes y en los aleros de las mismas, canales para agarrar agua de lluvia. Hasta mediados del siglo pasado era común leer en ciertas casas tampiqueñas : “Se vende agua de aljibe”.

Si bien el agua bebible escaseara aquí en Tampico, existían ríos, lagunas y playas marítimas que invitaban al baño, si no por causas de higiene, sí de refresco, para calmar los rigores del tiempo tropical. Y por lo menos, el día de hoy, aun en el momento en que el agua de la llave salga salobre, nos podemos mojar (¡merced a Dios!) _

fuente: www.milenio.com