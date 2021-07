2021-07-13 20:55:15

TAMPICO, TAMAULIPAS, 13 DE JULIO DE 2021.- Un pescador a quien por derecho dice que le corresponde un apoyo de 7 mil 200 pesos para sobrevivir a la veda de camarón impuesta por gobierno federal, se

quejó este martes de que no ha recibido el recurso que dijeron le llegaría desde el 30 de

abril y acusa a personal de Bienestar Social asignado al pago de Pesca de amenazarlo con

no entregarle el dinero por denunciar y exigir lo que señala es su derecho por lo que ante

los medios de comunicación el hombre advirtió que acudirá a la Ciudad de México para

hablar directo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para

exponer el problema y exigir una solución.

Francisco Rojas Avilez es el hombre que dice trabajar desde hace 30 años en la pesca,

mismo que denunció lo que considera son irregularidades que están cometiendo en la

dependencia federal ubicada a espaldas de la presidencia de Ciudad Madero que dice está

bajo el cargo de una mujer llamada Maribel quien le dijo que igual no le llegaba el apoyo

por hacer conflicto.

«Mi inconformidad es porque me dieron una tarjeta donde supuestamente me iban a dar el

apoyo de Pesca, la tarjeta me la dieron el primero de abril y que para el 30 me llegaba el

depósito de 7 mil 200 pesos para sobrevivir en los 4 meses de veda, esperé me dio contrato

allí tiene la fecha me dice que 30 de abril puedo pasar al banco a retirar mi dinero el 30 fui

al banco para sacar el dinero pero la tarjeta está en blanco, no está activada», indicó el

afectado.

El pescador señala que acudió a hablar con el personal federal ubicado en la urbe petrolera

para saber qué pasó con su dinero pero la empleada le dice que debe esperar y sólo le da

largas.

«Me dice que me tengo que esperar otra semana y luego vienen elecciones y argumentaron

que por las elecciones no me iban a dar nada que esperara a la semana después de

elecciones pero tenemos más de un mes que pasaron las elecciones y nada así que regresé y

ahora me sale con que no me atenga a ese dinero y que me ponga a trabajar y que soy de la

lista de los últimos», agregó.

Francisco Rojas señala que no es justo que no le entreguen su dinero e incluso habla de

interponer una demanda a nivel federal pues advierte que no cesará en su empeño porque le

entreguen el dinero que le corresponde