Antes de depositar, una de las preguntas más frecuentes en México es si 1win es confiable. La respuesta se construye con hechos comprobables: quién opera la marca, con qué licencia, cómo se protegen los datos, qué exige el bono y por qué canales se cobra. Después de esos criterios vienen el catálogo, las apuestas y las recompensas.

En conjunto, 1win casino ofrece en 2026 más de 13 500 juegos, más de 35 disciplinas deportivas, pagos en pesos y beneficios semanales.

Regístrate en 1win México y recibe el bono de bienvenida

Quién está detrás de 1win

La operadora es NextGen Development Labs Ltd, que lanzó el proyecto en 2016 bajo el nombre FirstBet y lo renombró en 2018. La actividad se ampara en la licencia de Curazao № 8048/JAZ 2018-040, una autorización internacional como la que emplean muchos operadores globales presentes en México.

Ficha de identidad

Doce datos ubican a la marca frente a otras casas disponibles en el país:

Criterio Respuesta Operadora NextGen Development Labs Ltd Nombre previo FirstBet (2016 a 2018) Licencia vigente Curazao № 8048/JAZ 2018-040 Web oficial 1win.com Monedas aceptadas MXN, más de 60 divisas fiat y 15 criptomonedas Tamaño del catálogo 13 500+ juegos (depende de la geo) Proveedores 110+ Bono inicial Hasta 500% y 500 giros en cuatro depósitos Cashback Hasta 40% semanal en slots Apps APK Android, PWA iOS, PWA Windows y macOS Mínimo para recargar 20 MXN con OXXO Pay Soporte Chat 24/7 y bot de Telegram

Operadora identificada, licencia con número público y pagos locales forman la base sobre la que se evalúa todo lo demás. A partir de ahí, lo que distingue a una casa seria es cómo protege la cuenta, qué exige su bono y cuánto tarda en pagar.

Premios del sector

Entre 2023 y 2026 la marca sumó reconocimientos de la industria: Conversion Club Online Casino Operator 2023, AW Eurasia Partner Choice 2023, Bucharest Summit Awards Recognition Award 2024, MAC Top Brand 2024, SIGMA Africa Best Casino Brand 2024 y Crypto Casino of the Year 2026 en los Belgrade Web3 & iGaming Awards. Junto con más de nueve años de trayectoria, permiten valorar si 1win es confiable a partir de datos concretos.

Seguridad de la cuenta en 1win

La protección empieza en la propia conexión: datos personales y movimientos de dinero viajan con cifrado SSL, y los procedimientos AML revisan la integridad de cada operación.

Contraseña, contactos y sesiones

El acceso se resguarda con contraseña y con la confirmación del teléfono y del correo. Para cambiar la contraseña hay que introducir la actual, y los contactos verificados solo se modifican a través del soporte, de modo que nadie puede alterarlos desde el perfil.

Los ajustes muestran la lista de sesiones activas, y cada una se cierra con el botón «End». Así, el titular controla qué dispositivos siguen conectados a su cuenta.

Acceso estable mediante espejos

Si el dominio principal queda restringido, la marca activa espejos que copian cuenta, saldo y bonos sin modificar nada. Las direcciones al día se publican en el canal oficial de Telegram de 1win, y cada publicación lleva un indicador con el enlace vigente.

Existen otras dos salidas: pedir la dirección en el chat de soporte o instalar la aplicación móvil, con la que el acceso se conserva en todo momento. Un enlace compartido fuera de estos canales no ofrece garantías.

Cuándo se pide verificación

La verificación KYC no es obligatoria para jugar ni para los cobros comunes. La administración puede solicitarla, normalmente en retiros desde 500 USD o su equivalente, y en ese caso revisa tres aspectos:

Que nombre y fecha de nacimiento coincidan con los documentos.

Que el titular de la cuenta sea el mismo del método de pago.

Una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de menos de tres meses y un estado de cuenta de los últimos tres meses.

Enviar a tiempo la documentación pedida evita que el saldo quede retenido o que se anulen transacciones. Las reglas de las promociones también reservan a la empresa el derecho de verificar al titular en cualquier momento, algo habitual en el sector.

Alta de cuenta para jugadores mexicanos

El registro se resuelve en una pantalla y no pide archivos. Confirmada la cuenta, juegos y apuestas quedan habilitados de inmediato, sin una revisión previa.

Campos que pide el formulario

Cinco campos completan el registro clásico, y el último es opcional:

Divisa de la cuenta: MXN.

Teléfono con lada internacional.

Correo electrónico vigente.

Contraseña de ocho caracteres o más.

Código promocional, que puede dejarse vacío.

En algunas regiones se añaden nombre completo y domicilio. Dejar sin código promocional el formulario no afecta el bono de bienvenida, que depende del primer depósito.

Alta social o con monedero cripto

El perfil también puede crearse vinculando Google, Telegram o Steam, según la región. Quien usa activos digitales tiene a mano WalletConnect, MetaMask o Trust Wallet, accesos directos de un listado de más de 540 carteras, entre ellas Exodus, 1inch Wallet, Zerion y Uniswap Wallet.

En el celular, el monedero se enlaza leyendo un código QR; en la computadora, con la extensión del navegador. La ventana de conexión explica qué es una cartera en «What is a Wallet?» y ofrece el botón «Get a wallet» para crear una.

Perfil y saldo después del alta

Se entra con teléfono o correo y contraseña, con la red social vinculada o con el monedero. Una contraseña perdida se restablece desde «Forgot your password?». El perfil reúne seis secciones:

Bonuses: ofertas activas y giros gratis.

Bonus codes: activación de códigos y vales.

Bet history: apuestas abiertas y liquidadas.

Transaction history: depósitos y retiros con su estado.

Settings: datos personales, contraseña y sesiones activas; los contactos confirmados se cambian con ayuda del soporte.

24/7 support: contactos del equipo de ayuda.

En el saldo conviven la cuenta principal, el balance de 1win Points (anteriormente conocidos como 1win Coins) y las cuentas adicionales, fiat o cripto, que se crean con «Add +». Un selector muestra todo convertido a una sola divisa.

Condiciones del bono de bienvenida en 1win

El paquete inicial ofrece hasta 500% y 500 giros gratis en las primeras cuatro recargas en moneda fiat, uno de los más generosos del mercado. Para cuentas cripto existe una escala distinta de hasta 600%. Lo importante, para evaluar si la oferta conviene, son sus condiciones.

Requisitos del primer depósito

En pesos, el primer tramo se rige por estos parámetros:

Requisito Valor en MXN Depósito mínimo 100 MXN Bono máximo 9 000 MXN Retiro máximo del bono x1 Wager x30 Moneda MXN

Con 100 MXN se activa el tramo, y el wager x30 se completa jugando en la categoría Bonus Wagering. El crédito llega solo al saldo de bonificación, sin escribir códigos.

Escala completa en cuatro recargas

El porcentaje sube en cada depósito y los giros crecen en paralelo:

Número de recarga Bono Giros gratis 1 100% 70 FS 2 120% 100 FS 3 130% 150 FS 4 150% 180 FS Suma 500% 500 FS

La cuarta recarga paga el porcentaje más alto, así que conviene distribuir el presupuesto para completar el ciclo.

Letra pequeña del paquete

Las condiciones generales son seis:

Solo aplica a jugadores nuevos.

Se activa sola tras cada depósito.

Los bonos llegan en secuencia: cada uno se habilita con la recarga siguiente.

Solo puede haber un bono de casino y uno deportivo activos a la vez.

El wager se cumple en los juegos de Bonus Wagering.

Los giros vencen en 24 horas y lo ganado con ellos también lleva wager.

Los fondos promocionales se guardan en un saldo de bonificación separado: el de casino se usa en juegos de casino y el deportivo en apuestas. Empiezan a jugarse cuando el saldo principal baja de 0.5 USD o su equivalente y no quedan apuestas abiertas; tras cumplir el wager pasan al saldo principal.

Cuando un bono se entrega como regalo, no exige depósito: basta con pulsar «Receive» en su tarjeta. Un bono disponible caduca si no se reclama a tiempo. Uno activo se cancela si no se libera en plazo, si lo sustituye otro o si se retira dinero mientras sigue vigente. El icono ⓘ de cada tarjeta detalla el wager y las condiciones.

Escala para cuentas cripto

Quien elige una criptomoneda como divisa al registrarse recibe 130%, 140%, 160% y 170% en sus cuatro primeras recargas, hasta un total de 600%.

Activa en 1win hasta 500% y 500 giros gratis

Cobros y recargas en pesos

Para muchos usuarios, la prueba definitiva de confianza es el cobro, así que los retiros van primero y las recargas después.

Vías de retiro para cuentas MXN

Tres canales permiten cobrar, cada uno con montos y plazos propios:

Vía Monto en MXN Tiempo de pago SPEI 50 a 50 000 3 a 5 días hábiles SPEI (2nd Method) 50 a 17 000 3 a 5 días hábiles Criptomoneda Según la divisa y el tipo de cambio Inmediato

La regla de divisas es estricta: el retiro en criptomoneda solo existe para cuentas en criptomoneda, y una cuenta en pesos cobra únicamente en pesos. Si hay un bono activo, retirar lo cancela, de modo que conviene terminar antes el wager. Cada solicitud de cobro queda registrada en Transaction history, con pestañas separadas para depósitos y retiros.

Cobra en 1win por SPEI o en criptomoneda

Métodos de depósito

Catorce canales de recarga están activos para México, todos con acreditación inmediata:

Método Mínimo y máximo (MXN) Acreditación SPEI 50 a 50 000 Al instante SPEI (2nd Method) 50 a 150 000 Al instante BBVA 100 a 133 070 Al instante Visa / MasterCard 100 a 100 000 Al instante Afirme online banking / PayNet / Walmart Express 40 a 19 905 Al instante OXXO Pay 20 a 9 999 Al instante CoDi 100 a 8 000 Al instante AstroPay 100 a 160 000 Al instante Efectivo: Walmart / Soriana / Sams Club / Calimax / Círculo K / Banorte / Farmacias Roma / Farmacias la más barata / Farmacias del Ahorro 50 a 5 995 Al instante Efectivo: 7 Eleven 100 a 4 000 Al instante Efectivo: Santander 50 a 10 000 Al instante Airtm 85 a 21 000 Al instante Mercado Pago 86 a 133 000 Al instante Criptomoneda Según la divisa y el tipo de cambio Al instante

OXXO Pay, con mínimo de 20 MXN, sirve para recargas pequeñas, y SPEI (2nd Method), AstroPay o BBVA para montos altos. El tope exacto de cada canal se confirma en la caja.

Criptomonedas admitidas

Para cuentas cripto hay 15 monedas disponibles:

Activo Símbolo Bitcoin BTC Ethereum ETH Litecoin LTC TRON TRX Tether USDT USD Coin USDC BNB BNB Toncoin TON Dogecoin DOGE Zcash ZEC Stellar XLM Ripple XRP Monero XMR Bitcoin Cash BCH Dash DASH

Con USDT, la red TRC-20 acredita al instante o, en ocasiones, en hasta 5 minutos y con comisiones bajas; BEP-20 tarda lo mismo, y ERC-20, TON mainnet y POL, hasta 10. Antes de enviar, la red del monedero debe ser la misma que la elegida en la caja. El depósito se hace pulsando «Deposit», eligiendo moneda y red y enviando a la dirección o al QR generado.

Deposita en 1win desde 20 MXN con OXXO Pay

Catálogo de 1win casino

La biblioteca de 1win casino suma más de 13 500 títulos de más de 110 estudios, con una oferta que depende de la geo. El botón «Don't know what to play?» abre un juego al azar para quien no sabe por dónde empezar.

Secciones del lobby

Trece categorías, accesibles desde la barra lateral, ordenan la biblioteca:

Categoría Qué se encuentra Popular Títulos con más jugadores Le Slots Le Bandit, Le Cowboy, Le Pharaoh y el resto de la serie de Hacksaw Gaming Live Casino Cerca de 900 juegos en vivo New Lanzamientos recientes Pragmatic 1000 Sugar Rush 1000, Sweet Bonanza 1000 y Big Bass Bonanza 1000 Only on 1win Ediciones hechas para la plataforma Fishing tips Slots de pesca Drops & Wins Títulos con torneos diarios y semanales Bonus buy Compra de la ronda de bonos Slots Todas las tragamonedas Bonus Wagering Juegos para liberar el bono Fast games Cerca de 700 juegos rápidos Level Up Juegos con niveles y progresión

Esta organización permite saltar de una tragamonedas a una mesa en vivo o a un crash con un solo clic.

Producción propia

El sello 1win Games firma 16 juegos que no existen en otras casas:

Lucky Jet

Rocket Queen

Mines 1win

Blackjack

Crash

Coinflip

Mines

Penalty

Keno

Speed-n-Cash

Dice

RocketX

Instant Double

Poker

Hilo

Plinko

Lucky Jet encabeza la serie: un crash con el personaje Lucky Joe, RTP del 97%, doble panel de apuesta y las funciones Autobet y Autowithdrawal.

Adaptaciones exclusivas

La categoría Only on 1win reúne más de 40 versiones creadas con proveedores de primer nivel, con símbolos propios, multiplicadores y mecánicas ajustadas. La selección se renueva a menudo; entre sus títulos destacan:

Gates of 1win

Book of 1win

1win Plinko

1win Roulette

1win Blackjack

Tower Rush

Gates of Lucky

Hamster Mania

Spins Queen

Turbo Mines

Juegos en vivo

Cerca de 900 juegos con crupier real llegan de Evolution, Pragmatic Play, Ezugi y otros estudios, en seis subcategorías:

Game shows: Crazy Time de Evolution, Funky Time y Mega Wheel.

Roulette: Lightning Roulette y Gates of Olympus Roulette.

Blackjack: Infinite Blackjack y Power Blackjack.

New live games: novedades del área en vivo.

Baccarat: Lightning Baccarat y Speed Baccarat 1.

Poker: 6+ Poker y Triple Card Poker.

Crazy Time gira alrededor de una rueda gigante con cuatro juegos de bonos, Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip y Crazy Time, mientras que la ranura Top Slot puede sumar un multiplicador extra en cada ronda.

Partidas rápidas y crash

Fast Games ofrece unos 700 títulos de resolución inmediata, repartidos en nueve subcategorías:

1win games

Crash games

Games history

Chicken Games

Mines

Plinko

Sport

Lotteries

Fast games

Dentro de Chicken Games aparecen Chicken Train, Chicken Tour, Cross Fire Chicken x5000 y Chicken Subway, mientras que la subcategoría Plinko incluye Plinko 1win, Plinko X y Gods of Plinko. Lotteries reúne Keno, El Bingo 90 y Lotto Boom.

Los crash más buscados son Aviator, de Spribe, y JetX, de Smartsoft, junto a Aviatrix, Balloon y Astronaut. Aviator y JetX son obras de esos estudios externos y no forman parte de 1win Games.

Torneos y estudios proveedores

Los torneos se listan como activos, próximos o terminados, cada uno con su bolsa, su cronómetro y su ficha. Hay diez grupos:

Exclusive

Drops & Wins

Spinoleague

BGaming Drops

Galaxsys MoneyLand

€20K from Endorphina

E-Drops by Endorphina

Gamzix Spin Express

Season of Legends

Voltent Win Booster

Más de 110 estudios dan forma al catálogo; entre los más reconocidos están Pragmatic Play, Evolution, PG SOFT, Hacksaw, BGaming, NetEnt, Nolimit City, Spribe, Ezugi y Yggdrasil.

Apuestas y esports

El libro deportivo usa la misma cuenta y el mismo saldo del casino. El fútbol aporta más de 1 100 eventos y le siguen tenis, tenis de mesa, básquetbol, hockey, críquet, béisbol, boxeo y MMA.

Datos de la sección deportiva

Diez rasgos definen la oferta de apuestas:

Rasgo Valor Cobertura 35+ deportes y esports Momentos de apuesta Pre-match y Live Tipos de cupón Sencilla, Exprés y Serie Formatos de momios Seis formatos: decimal, fraccionario, americano, Hong Kong, indonesio y malayo Bono de expresos Del 7% al 15% desde cinco eventos, máximo 20 000 USD Victoria anticipada Fútbol, hockey, básquetbol y CS2 Cash Out Previsto en las condiciones generales, según evento y mercado Recomendaciones IA En partidos de Pre-match Transmisión y rastreador En parte de los partidos en vivo Disponibilidad Sitio, APK Android, PWA iOS, PWA Windows y macOS

Premier League, LaLiga, UEFA Champions League, NBA, NHL, MLB, Copa Libertadores y CONCACAF Champions Cup aparecen con regularidad en la línea.

La pestaña TOP Bets reúne los pronósticos más populares de la línea: cada tarjeta indica torneo, hora de inicio, número de apuestas sobre el resultado y, en algunas tarjetas, una estimación de probabilidad de acierto. En las fichas de Pre-match, un carrusel de recomendaciones IA resume un dato estadístico de los equipos junto con un mercado y su momio.

Modalidades de apuesta

Las tres pestañas del cupón responden de forma diferente cuando un pronóstico no se cumple:

Modalidad Funcionamiento Si un resultado no entra Sencilla Un pronóstico; paga apuesta por momio Solo se pierde esa apuesta Exprés Dos o más pronósticos de eventos distintos, con momios multiplicados Se pierde todo el cupón Serie Varias sencillas del mismo importe Solo cae esa sencilla; el resto se liquida

Para quien quiere varias selecciones sin que un fallo anule todo, la Serie es la opción intermedia entre sencilla y exprés.

Cash Out, victoria anticipada y directo

Con el Cash Out, una apuesta puede cobrarse antes del final del evento. Funciona así:

Está disponible para apuestas activas en Pre-match y Live.

Admite sencillas y exprés.

Un exprés solo se vende completo.

Requiere que los mercados sigan abiertos.

La cantidad ofrecida aparece en el historial de apuestas.

La venta se paga al instante y el resultado final deja de afectar la apuesta.

La victoria anticipada da por ganada la apuesta en cuanto el equipo elegido logra cierta ventaja: dos goles en fútbol, tres en hockey, 18 puntos en básquetbol o siete rondas en un mapa de CS2. En directo, los momios cambian con cada jugada y parte de los partidos incluye transmisión y rastreador animado; una apuesta aceptada en el servidor ya no puede cancelarse.

Cada partido en directo muestra su estado, el marcador y un contador de mercados adicionales. Los cambios de momio se resaltan en rojo o verde, y en jugadas decisivas los mercados se bloquean un instante con un candado. El icono de televisión junto al marcador indica que el encuentro tiene transmisión.

Ciberdeportes

Cybersport cubre CS2, Dota 2, League of Legends, Valorant, Call of Duty, Honor of Kings y Mobile Legends, con filtros por intervalos de tiempo. Del 12 al 18 de noviembre de 2026 se juega 1win Essence III de Dota 2, organizado por BASED Esports con 200 000 USD en premios.

Apuesta en deportes y esports en 1win

Productos adicionales de 1win

Además de casino y deportes, el saldo abre otros formatos desde el menú principal, sin registros aparte.

Predicciones sobre hechos reales

1win Markets convierte noticias en preguntas de Sí o No, cada respuesta con su momio. El resultado lo marca el desenlace real y la gráfica Probability dynamics enseña cómo cambió la probabilidad desde la apertura. Los eventos se reparten en once categorías:

Top

Politics

Sports

Cybersport

Culture

Tech

Space

Crypto

Economy

Boxing

Celebrities

El formato es accesible para quien nunca apostó en deportes, porque no exige analizar líneas ni hándicaps. Los eventos duran desde unos días hasta varios meses, y el mismo saldo sirve para Markets, casino y deportes.

Pronósticos compartidos

Betwave es una plataforma gratuita donde pronosticadores publican jugadas con saldo virtual en vUSD. Las vistas PRO, Community y Subscriptions permiten seguirlos y repetir sus jugadas con dinero real, y los 50 mejores autores se reparten 20 000 USD.

Cualquier usuario puede convertirse en autor: basta con publicar al menos un pronóstico para entrar en la clasificación Top predictors, que mide Profit, ROI, momio medio y porcentaje de acierto. La descripción de cada pronóstico debe tener al menos 90 caracteres, sin groserías ni enlaces.

Trading, póker, Vsport y Fantasy

Cuatro productos más amplían la oferta:

Trading: contratos Blitz, Binary y Digital sobre más de 225 activos con tecnología Fintech Fuel, vencimientos desde 5 segundos y ganancias de hasta +85%; el modo Practice permite entrenar antes de pasar a Real.

Póker: Hold'em y Omaha en cash, sit-n-go, torneos y freerolls.

Vsport: deporte virtual permanente de BetradarVS, Golden Race, BetGames, Pragmatic Play, 1X2 Multiplayer, Betsoft y Novomatic.

Fantasy Sport: torneos diarios y de temporada de FanTeam, gratuitos y de pago.

Token propio

El 1win Token se gana con la actividad en la plataforma antes de su salida a bolsa y se gestiona en Free Money.

Cashback por subnivel

Una parte de las pérdidas en Slots regresa cada semana: hasta el 40%, según el subnivel del VIP Loyalty Program y el volumen apostado en siete días. Solo se consideran fondos propios perdidos del saldo real.

Porcentaje y tope de cada escalón

Para recibir el máximo de un subnivel hay que superar su mínimo semanal en slots; si no, se aplica el escalón de abajo:

Subnivel Mínimo semanal (USD) Porcentaje Tope (USD) Bronze 1 800 1% 1 Bronze 2 1 000 2% 2 Bronze 3 1 800 3% 5 Silver 1 2 300 4% 7 Silver 2 2 800 5% 10 Silver 3 3 750 6% 15 Gold 1 5 500 7% 40 Gold 2 6 500 8% 60 Gold 3 7 500 9% 80 Platinum 1 10 000 10% 100 Platinum 2 15 000 11% 150 Platinum 3 40 000 12% 250 Diamond 1 75 000 15% 500 Diamond 2 90 000 20% 750 Diamond 3 100 000 25% 1 000 Black 1 125 000 30% 5 000 Black 2 150 000 30% 6 000 Black 3 175 000 35% 7 000 Black 4 200 000 35% 8 000 Black 5 250 000 40% 10 000

Los montos se expresan en dólares y se convierten a la divisa de la cuenta. En Silver 1, una pérdida neta de 100 USD devuelve 4 USD. Si un jugador de Silver 3 apuesta 3 500 USD, por debajo de sus 3 750 USD, recibe el 5% de Silver 2 con tope de 10 USD.

Reglas para cobrarlo

El cashback no se acredita automáticamente; cada semana hay que reclamarlo:

Los sábados, desde las 07:00 UTC, se pulsa Claim en la tarjeta de cashback de la sección Bonuses.

Solo suman las apuestas en la categoría Slots.

Hace falta una pérdida mínima de 5 USD o su equivalente.

El importe recibido se apuesta una vez con wager x1 antes del retiro.

Las cuentas fiat lo cobran en su moneda, las de USDT en USDT y las demás cuentas cripto en una cuenta USDT creada automáticamente.

Cuando la semana termina con saldo a favor, no hay pérdida que compensar y no se genera devolución. El VIP Loyalty Program, del que depende el cashback, sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y el nivel alcanzado se conserva siempre.

Recompensas de fidelidad en 1win

La fidelidad se premia con tres mecanismos complementarios: puntos que se canjean por dinero, una escala de niveles y un club privado. Los tres funcionan al mismo tiempo.

Puntos y su canje

Los 1win Points se ganan apostando en slots, en 1win Games y en deportes. En pesos, cada 265 MXN apostados en slots o 1win Games suman 1 Point, y en deportes esa misma cantidad suma 6.75 Points. Se aplican cuatro reglas:

Las apuestas deportivas valen con momio desde x1.25, con dinero real y una vez liquidadas.

Speed-n-Cash no da puntos.

El casino en vivo no da puntos.

No se cuentan apuestas vendidas, devueltas con momio 1 ni hechas con apuesta gratuita.

El canje empieza en 1 200 Points, iguales a 133 MXN, y exige un depósito previo. Se pulsa el saldo, se abre 1win Points, se elige la cantidad y se confirma el canje; el dinero obtenido tiene wager x1. También se suman puntos con tareas de Free Money y con la 1win Wheel.

Escala del VIP Loyalty Program

Cada jugador nuevo arranca en Bronze 1 y sube con la suma de sus apuestas en slots del casino y en deportes, estas desde 5 USD y con momio mínimo x2.0. No cuentan las apuestas con giros o apuestas gratis, las cerradas con Cash Out ni las devueltas.

Nivel Subniveles Cashback y extras Bronze 1 a 3 Del 1% al 3% Silver 1 a 3 Del 4% al 6% Gold 1 a 3 Del 7% al 9%; en Gold 3 se entra al VIP Club Platinum 1 a 3 Del 10% al 12% Diamond 1 a 3 Del 15% al 25% Black 1 a 5 Del 30% al 40% y todos los privilegios

El salto más relevante es Gold 3, con 130 000 USD apostados en total. El avance se sigue en una barra del perfil y nunca se pierde.

Trece privilegios del programa

El recorrido por los subniveles desbloquea estas ventajas:

Cashback y Higher cashback: del 1% al 40% semanal.

Access to VIP Club: acceso al club privado.

VIP support: atención con prioridad.

Private VIP tournaments: torneos cerrados.

VIP bonuses: bonos personalizados.

Increased sports betting limits: más margen en apuestas deportivas.

Exclusive VIP channels: canales de contacto exclusivos.

VIP manager: gestor personal 24/7.

Concierge service: asistencia para trámites y viajes.

Bonuses from VIP manager: obsequios del gestor.

VIP gifts and merch: regalos y artículos del club.

Trips to VIP events: viajes a eventos privados.

Personal assistant: asistente personal para cualquier encargo.

El programa no sustituye otras promociones: puntos, cashback y bono de expresos siguen activos en paralelo.

Club VIP con entrada en Gold 3

El VIP Club se abre en Gold 3 y reparte cada mes más de 15 000 000 USD en bonos. Se llega a él jugando con regularidad: apuestas deportivas, casino, promociones y torneos suman actividad, y al alcanzar el umbral un gestor contacta al jugador para explicarle los detalles del estatus. Un estatus VIP obtenido en otra plataforma puede trasladarse con el formulario del club, y en 48 horas hábiles un gestor revisa la actividad y habilita el acceso.

Dentro del club, el gestor VIP personal y la conserjería figuran entre los privilegios principales. La conserjería se paga con puntos de actividad y ofrece seis servicios:

Healthcare: consultas médicas y asistencia urgente.

Roadside assistance: ayuda en carretera.

Home assistance: apoyo doméstico.

Child concierge: servicios para niños y familia.

Pleasant deals: descuentos en hoteles, viajes y traslados.

Travel arrangement: planeación de viajes y compras.

Entre los regalos anuales del club figuran más de 5 000 reservas de hotel, más de 550 autos premium y más de 480 relojes Rolex y Audemars Piguet.

Ofertas permanentes

Además del paquete inicial y del cashback, hay promociones fijas para deporte, casino y póker, todas activables desde la propia cuenta y sin códigos externos.

Porcentaje extra en combinadas

Las combinadas de cinco o más eventos reciben un extra automático sobre la ganancia neta:

Eventos Extra sobre la ganancia 5 7% 6 8% 7 9% 8 10% 9 11% 10 12% 11 o más 15%

El extra máximo es de 20 000 USD por cupón. Un exprés de seis eventos con momio de 12.1 y 1 000 USD apostados deja 11 100 USD de ganancia neta, 888 USD de extra y 12 988 USD de pago total.

Vales de dinero gratis

En lugar de un bono sin depósito, la marca reparte vales: códigos con dinero gratis que se publican en las redes oficiales y en Free Money. Hay vales generales y vales para títulos concretos de 1win Games. Uno general se activa en cinco pasos:

Copiar el vale publicado.

Abrir el perfil.

Ir a Bonus codes.

Pegarlo en el campo «Code».

Pulsar «Activate».

Cada vale tiene activaciones limitadas, con un uso por jugador, una divisa que debe coincidir con la de la cuenta y un periodo de validez. Las ganancias se retiran tras cumplir el requisito de apuesta.

Free Money

La pestaña Free Money reúne ocho fuentes de recompensas sin depósitos extra:

1win Token: tokens previos a la salida a bolsa.

1win Points: tareas que suman puntos canjeables desde 1 200.

Points por apuestas deportivas: 50 puntos por sencilla y 50 por combinada, desde 1 USD.

Notificaciones push: acceso anticipado a promociones.

Loyalty card: 100 puntos al instalarla, con precio de 14.99 USD.

Founder's Blog: suscripción a Telegram y X de los fundadores.

Daily bonus codes: vales diarios en las redes oficiales.

200 1win Points: por instalar la app en Android o iOS.

Estas tareas mantienen el saldo de puntos en movimiento aunque la actividad de juego baje.

Póker, jackpots en vivo y Spinoleague

Seis promociones permanentes acompañan la sala de póker:

Rakeback hasta 50%: siete niveles, del 15% de Player al 50% de Diamond.

Royal Flush: de 100 a 1 000 USD en mesas cash de Hold'em según el límite.

Bad Beat Jackpot: bote repartido entre perdedor, ganador y el resto de la mesa.

Torneo gratuito: cada dos días, con 1 000 USD garantizados.

Torneo semanal: los viernes a las 21:00 UTC+3, con 5 000 USD garantizados.

Torneo mensual: el último sábado a las 20:00 UTC+3, con 10 000 USD garantizados.

El casino en vivo suma los tres botes de TVBET (Game Jackpot, 1win Jackpot y Mega Jackpot, hasta 2 500 EUR) y el jackpot de BetGames en 6+ Poker. Spinoleague, la liga anual de Spinomenal, reparte 12 000 000 EUR en 52 etapas semanales, con una rueda que multiplica premios hasta x100.

Aplicaciones de 1win

La aplicación de 1win existe para Android, iOS, Windows y macOS y siempre se obtiene en el sitio oficial. Instalarla en Android o iOS añade 200 1win Points; las PWA de Windows y macOS no incluyen ese incentivo.

Android con APK

El archivo pesa muy poco y se instala en cuatro pasos:

Activar la instalación desde orígenes desconocidos.

Entrar al sitio oficial desde el navegador.

Descargar el APK con «Download».

Abrir el archivo y aceptar la instalación.

Las exigencias técnicas son modestas:

Componente Exigencia Android 8.0 (SDK 26) o superior RAM 1 GB, mejor 2 GB CPU arm64-v8a y armeabi-v7a Núcleos y frecuencia Sin requisitos especiales APK 5,25 MB (v1.5.1, julio de 2026) Espacio instalado Cerca de 10 MB

Gracias al soporte de arquitecturas de 64 y 32 bits, funciona tanto en teléfonos recientes como en modelos antiguos con Android 8.0.

iPhone y iPad con PWA

En iOS, el acceso se añade desde Safari como PWA, sin tienda de por medio:

Abrir Safari.

Ir al sitio oficial.

Tocar «Compartir».

Seleccionar «Añadir a pantalla de inicio».

Confirmar con «Añadir».

Computadoras con Windows y macOS

En Windows, la PWA se instala desde el navegador, se abre en ventana propia, se fija en la barra de tareas y se sincroniza entre dispositivos. En macOS, Safari permite pulsar «Compartir» y luego «Add to Dock», y la plataforma queda en el Dock sin elementos del navegador.

Ayuda y redes oficiales

El soporte está disponible 24 horas, todos los días, con cinco canales:

Chat en vivo 24/7: respuesta en unos 2 minutos.

@FAQ_1win_bot: el bot de Telegram para las dudas frecuentes.

[email protected]: consultas técnicas.

[email protected]: seguridad de la cuenta.

Notificaciones: icono de campana con pestañas All, Personal y General.

El chat resuelve más rápido las dudas sobre saldo, bonos y cobros. Para preguntas generales, el bot de Telegram cumple el papel de centro de ayuda, ya que la plataforma no tiene una sección de preguntas frecuentes propia.

Cuentas oficiales en redes

Ocho redes oficiales publican promociones, vales diarios y enlaces verificados:

Plataforma Canal WhatsApp Canal oficial Telegram Canal oficial con espejos y vales Instagram Perfil oficial Facebook Página oficial X Perfil oficial Pinterest Perfil oficial Threads Perfil oficial Discord Servidor oficial

Seguir solo estas cuentas evita caer en enlaces falsos difundidos por terceros.

Límites y autoexclusión

El juego debe ser una forma de ocio, nunca una fuente de ingresos. Tres principios guían una práctica sana: no intentar recuperar una pérdida en el momento, jugar solo con dinero cuya pérdida no afecte las finanzas y controlar tiempo y presupuesto.

Para una pausa formal existe la autoexclusión, que se solicita al soporte, dura al menos un año y no se puede revertir antes de tiempo; también es posible bloquear la cuenta para siempre. Durante ese periodo solo se pueden retirar los fondos que ya estaban en la cuenta.

Tres organizaciones brindan ayuda gratuita:

gamblingtherapy.org

gamcare.org.uk

gamblersanonymous.org, con un test de 20 preguntas

Crea tu cuenta en 1win con control de tu juego

Preguntas frecuentes sobre 1win en México

¿Qué es 1 win y quién la opera?

1 win es la forma en que muchos jugadores escriben 1win, plataforma de casino y apuestas fundada en 2016 como FirstBet. Pertenece a NextGen Development Labs Ltd y en México funciona con cuentas en pesos, productos propios como 1win Games y Markets, y un mismo saldo para casino, deportes y póker.

¿Cuánto tarda un retiro en 1win México?

Depende del canal y de la divisa de la cuenta. Por SPEI, en pesos, el dinero llega en un plazo de 3 a 5 días hábiles, mientras que en cuentas abiertas en criptomoneda el cobro es inmediato. El estado de cada solicitud se consulta en Transaction history dentro del perfil.

¿Se pueden tener dos bonos activos en 1win?

Sí, pero de tipos distintos: un bono de casino y uno deportivo pueden estar activos al mismo tiempo. Los demás quedan en espera hasta que el bono vigente del mismo tipo se libera o se cancela. Cada uno se juega en su propio saldo de bonificación, sin mezclarse.

¿Dónde se consultan las reglas oficiales de 1win casino?

En la sección Rules del sitio, que reúne el User Agreement, las General Terms and Conditions y las reglas de apuestas deportivas. Si alguna traducción genera dudas, prevalece la versión en inglés de las condiciones generales. El listado completo de tasas de canje de puntos también figura en Rules.